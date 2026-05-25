ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.797 قتيلاً

القدس-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023 ‏حتى اليوم، إلى 72.797 قتيلاً، و172.821 جريحاً‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الإثنين، عن مصادر طبية في قطاع غزة، قولها: إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 قتلى، بينهم قتيل متأثرا بإصابته، و8 إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 904، وإجمالي الإصابات إلى 2.713، فيما جرى انتشال 777 جثماناً.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.