مقتل 13 شخصاً بغارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل 13 شخصاً وأصيب العشرات بجروح جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان مساء اليوم الجمعة.

وأوضح مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة في بيان، أن الغارات الإسرائيلية على بلدة حبوش في قضاء النبطية أدت في آخر حصيلة إلى مقتل 8 أشخاص بينهم طفلة وسيدتان، وإصابة 21 بجروح.

كما أدت الغارات الإسرائيلية على بلدة الزرارية في قضاء صيدا إلى مقتل 4 بينهم سيدتان وإصابة 4 آخرين بجروح.

وقتلت سيدة وأصيب 7 بجروح في غارة للطيران الإسرائيلي استهدفت بلدة عين بعال في قضاء صور.

وطالت الغارات الإسرائيلية بلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية، وخراج السريرة بمنطقة جزين.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الـ 2 من آذار الماضي إلى 2618 قتيلاً و8094 جريحاً.