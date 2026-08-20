إندونيسيا وألمانيا تبحثان تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة ‏

جاكرتا-سانا‏

أكدت إندونيسيا وألمانيا عزمهما توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي، ولا سيما في ‏مجالي الطاقة المتجددة والتدريب المهني، في إطار شراكة تهدف إلى دعم التحول ‏نحو الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية المستدامة.‏

وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال مباحثات في ‏جاكرتا بين وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو ووزيرة ‏التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم ألابالي رادوفان، حيث بحث الجانبان تنفيذ ‏مشاريع في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير برامج التعليم والتدريب المهني.‏

وأشار هارتارتو إلى وجود أكثر من 250 شركة ألمانية في إندونيسيا، باستثمارات ‏بلغت 1.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2021 و2026، معتبراً ذلك مؤشراً ‏على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.‏

وأوضح أن التعاون في مجال الطاقة المتجددة يندرج ضمن التزام إندونيسيا بتعبئة ‌‏21.4 مليار دولار من التمويل الدولي لدعم التحول العادل للطاقة وخفض الانبعاثات ‏الكربونية.‏

بدورها، أكدت رادوفان أهمية الشراكة مع إندونيسيا، مشيرة إلى استعداد ألمانيا لتعزيز ‏مساهمة شركاتها في مشاريع التنمية المستدامة، وتوسيع برامج التدريب المهني التي ‏تتيح للشباب الإندونيسي فرصاً للتعلم والتأهيل في البلدين.‏

وتستند العلاقات الإندونيسية الألمانية إلى شراكة استراتيجية وثيقة بدأت رسمياً بإقامة ‏العلاقات الدبلوماسية عام 1952 وتجمع هذه العلاقات بين القوتين الأكبر في ‏تكتليهما الإقليميين، حيث تعد ألمانيا الاقتصاد الأكبر في الاتحاد الأوروبي، بينما ‏تمثل إندونيسيا الثقل الاقتصادي والسكاني الأكبر في رابطة دول جنوب شرق آسيا ‌‏”آسيان”.‏