قتلى وجرحى بينهم سوريون في سلسلة غارات إسرائيلية طالت قرى وبلدات جنوب لبنان

بيروت-سانا

استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم سوريون، إضافة إلى أضرار واسعة في البنى التحتية والممتلكات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الشهابية في قضاء صور أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما أسفرت غارة أخرى على بلدة دير قانون النهر عن تدمير منزل بالكامل ومقتل أربعة أشخاص.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من العمال السوريين جراء غارة بطائرة مسيّرة استهدفت بساتين الحمضيات في بلدة البازورية أثناء عملهم.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدة الرفيد في قضاء راشيا الوادي، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، إضافة إلى استهدافات جوية طالت مدينة صور ومحيطها، تسببت بأضرار كبيرة في المباني السكنية وشبكات الكهرباء والمياه.

وتعرض محيط مستشفى حيرام في صور إلى غارة أدت إلى أضرار جسيمة في غرف العمليات والأقسام الطبية، فيما طالت غارات أخرى بلدات في قضاءي بنت جبيل والنبطية، إلى جانب تفجيرات وقصف مدفعي في مناطق بمرجعيون.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الجمعة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار وحتى اليوم ارتفعت إلى 3111 قتيلاً و9432 جريحاً.