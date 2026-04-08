اعتداءات إيرانية تطال البحرين والإمارات وتوقع ثلاثة مصابين

المنامة-أبو ظبي-سانا

أفادت كل من البحرين والإمارات بتعرض البلدين لاعتداءات إيرانية صباح اليوم، وأدت عمليات الاعتراض إلى وقوع عدد من الإصابات في الإمارات، وإلحاق ضرر بعدد من المباني في البحرين، فضلاً عن اندلاع حرائق في البلدين.

فقد أعلنت حكومة أبو ظبي فجر اليوم الأربعاء، أنها تتعامل مع حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز.

وذكر مكتب أبو ظبي الإعلامي في بيان على منصة إكس، أن الحادث ناجم عن سقوط شظايا، إثر اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي، ما أدى إلى اندلاع عدة حرائق في المجمع”.

وأضاف البيان: إن الحادث أسفر عن إصابة شخصين من الجنسية الإماراتية وشخص من الجنسية الهندية بإصابات بسيطة، كما تم تعليق العمليات في الموقع مؤقتاً.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية البحرينية في بيان على منصة إكس “أن سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرة إيرانية أسفر عن تضرر عدد من المنازل بمنطقة سترة”.

كما أعلنت الوزارة أن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على حريق اندلع بإحدى المنشآت جراء اعتداء إيراني، دون وقوع إصابات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم تعليق الهجمات العسكرية ضد إيران مدة أسبوعين، شرط أن تعيد فتح مضيق هرمز بالكامل، وأن تضمن أمن الملاحة فيه، مؤكداً قرب التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة.