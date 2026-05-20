فانس: نشر أربعة آلاف جندي أمريكي في بولندا تأجّل ولم يُلغَ

واشنطن-سانا

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أنّ نشر 4000 جندي في بولندا تأجّل ولم يُلغَ، مشيراً إلى وجوب اعتماد أوروبا على نفسها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن فانس قوله في إحاطة بالبيت الأبيض: “من الضروري تعزيز وقوف أوروبا على قدميها، وستبقى سياستنا فيها على هذا النحو”.

ولدى سؤاله عن سحب الجنود من بولندا، أوضح فانس الذي يعد من أشد منتقدي السياسيات الأوروبية أن “هذا الأمر يعني تأجيلاً لتناوب القوات وليس إلغاء، يمكن لتلك القوات أن تذهب إلى مكان آخر في أوروبا، وقد نقرر إرسالها إلى مكان آخر”، لافتاً إلى أن القرار النهائي بشأن المكان الذي ستتجه إليه تلك القوات في نهاية المطاف لم يُتخذ بعد.

وكان مسؤولون أمريكيون أفادوا الأسبوع الماضي بإلغاء نشر هذه القوة في بولندا، واضعين الأمر في إطار سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض عديد القوات الأمريكية المنتشرة في دول أوروبية منضوية في حلف شمال الأطلسي.

وفي ظل مساعي ترامب معاقبة حلفاء بلاده الذين لم يدعموا الحرب في الشرق الأوسط، ولم يسهموا في قوة لحفظ السلام في مضيق هرمز الذي أغلقته إيران، أعلن البنتاغون مطلع الشهر الجاري سحب 5000 جندي من ألمانيا.