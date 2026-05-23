السعودية تطلق منصة “رافد الحرمين” لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج

الرياض-سانا

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نسخة تجريبية من منصة “رافد الحرمين”، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للحجاج في الحرمين الشريفين وتحسين جودتها بشكل مستمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم السبت، أن المنصة تهدف إلى تحسين الخدمات، عبر إيصال الآراء والمقترحات، ومتابعة البلاغات والاستفسارات، بما يدعم تطوير بيئة العمل والخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتسهم المنصة في توحيد قنوات استقبال البلاغات ومتابعتها، ورفع جودة المعالجة ودقة توجيه الطلبات، إلى جانب تطوير التقارير ولوحات المتابعة التشغيلية والقيادية، وتعزيز التكامل مع الأنظمة ذات العلاقة، لتعزز الجاهزية التشغيلية خلال أوقات الذروة.

يذكر أن “رافد الحرمين” تستهدف رفع عدد المستفيدين من النظام، وزيادة كفاءة الإنجاز ضمن الوقت المستهدف، إضافة إلى تحسين تجربة المستخدم عبر تبسيط الإجراءات وتطوير أدوات المتابعة والتواصل، وصولاً إلى بناء منظومة رقمية أكثر فاعلية واستدامة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خلال موسم حج هذا العام 1447هـ، مراكز العمليات المتنقلة ‏(‏MOCS‏)، ضمن منظومة تقنية متقدمة تدعم الجهود الميدانية، وتعزز سرعة الاستجابة وجودة اتخاذ القرار لخدمة حجاج ‏بيت الله.‏