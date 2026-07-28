روما تستضيف اجتماعاً للتحالف الدولي لدعم حل الدولتين

روما-سانا

تستضيف العاصمة الإيطالية روما اليوم وغداً اجتماعاً للتحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن يترأس وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ونظيره السعودي فيصل بن فرحان الجلسة الرئيسية غداً الأربعاء، بمشاركة وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان وكبير مستشاري مجلس السلام الأمريكي أرييه لايتستون.

ويبحث المشاركون سبل دعم تنفيذ “إعلان نيويورك”، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى دفع عملية السلام وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2803، إضافة إلى مناقشة قضايا الحوكمة الانتقالية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد القرار2803 في تشرين الثاني 2025، ورحب فيه بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة إعمار القطاع، كما يشير القرار إلى “تهيئة مسار موثوق يتيح للشعب الفلسطيني تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية”.

يشار إلى أن التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين مبادرة دبلوماسية أطلقتها السعودية وفرنسا ودول أخرى خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2024، بهدف حشد الدعم الدولي لإقامة دولة فلسطينية وإنهاء الحرب.