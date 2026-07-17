صادرات السجاد التركي تتجاوز 1.25 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري

أنقرة-سانا

حققت صادرات قطاع السجاد التركي، خلال النصف الأول من العام الجاري إيرادات تجاوزت 1.25 مليار دولار، رغم التحديات اللوجستية الناجمة عن التطورات الإقليمية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وذكرت وكالة الأناضول، نقلاً عن بيانات مجلس المصدرين الأتراك، أن قيمة صادرات السجاد بلغت ملياراً و257 مليوناً و949 ألف دولار خلال الأشهر الستة الأولى، فيما صدّر القطاع 246 مليوناً و314 ألف متر مربع من السجاد إلى 184 دولة ومنطقة حرة حول العالم.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة المستوردين بقيمة 350 مليوناً و755 ألف دولار، تلتها السعودية بنحو 162 مليوناً و338 ألف دولار، ثم بريطانيا بـ 101 مليون و788 ألف دولار.

وأوضح رئيس مجلس قطاع السجاد في مجلس المصدرين الأتراك إسكندر قابلان، أن الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط أثرت سلباً في عمليات النقل والشحن، ما انعكس على أداء الصادرات خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن القطاع تمكن رغم الظروف الراهنة، من تحقيق نتائج قريبة من مستويات العام الماضي، مشيراً إلى استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف النقل.

ولفت إلى أن صعوبات الشحن إلى دبي وقطر والبحرين والسعودية أدت إلى تكدس ما يصل إلى 50 حاوية في بعض المصانع بانتظار تصديرها، مؤكداً أن قطاع السجاد التركي لا يزال يستهدف تحقيق صادرات بقيمة 5.3 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري.

يذكر أن صادرات السجاد التركي حققت خلال الأشهر الثلاثة الأولى، من العام الجاري عائدات بلغت 634 مليوناً و419 ألف دولار.