مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح شمال غرب نيجيريا

مايدوغوري-سانا

قتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم نساء وأطفال في هجوم مسلح، استهدف قرية في ولاية كاتسينا شمال غرب نيجيريا.

ونقلت رويترز عن شهود عيان قولهم: إن المسلحين اقتحموا يوم أمس الأحد مناطق زراعية في مقاطعة جوجا بمنطقة باكوري، وأطلقوا النار، وأحرقوا منازل، ونهبوا ماشية، وقاموا بأسر 10 أشخاص، بينهم امرأة حامل وقتلوهم جميعاً.

وتشهد مناطق في شمال غرب نيجيريا موجة من الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة تستهدف القرى، وتقتل أو تختطف السكان، وتحرق المنازل، وغالباً ما تستهدف المجتمعات الريفية التي يقل فيها التواجد الأمني.