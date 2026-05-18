مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح شمال غرب نيجيريا

266bbc28 223e 4432 b682 a63d7a6ad187 مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح شمال غرب نيجيريا

مايدوغوري-سانا

قتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم نساء وأطفال في هجوم مسلح، استهدف قرية في ولاية كاتسينا شمال غرب نيجيريا.

ونقلت رويترز عن شهود عيان قولهم: إن المسلحين اقتحموا يوم أمس الأحد مناطق زراعية في مقاطعة جوجا بمنطقة باكوري، وأطلقوا النار، وأحرقوا منازل، ونهبوا ماشية، وقاموا بأسر 10 أشخاص، بينهم امرأة حامل وقتلوهم جميعاً.

وتشهد مناطق في شمال غرب نيجيريا موجة من الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة تستهدف القرى، وتقتل أو تختطف السكان، وتحرق المنازل، وغالباً ما تستهدف المجتمعات الريفية التي يقل فيها التواجد الأمني.

رئيس وزراء تايلاند يحل البرلمان ويمهد لإجراء انتخابات جديدة
وزير خارجية لبنان: نسعى لوقف دائم لإطلاق النار يضمن انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة
إصابة فلسطينيين واعتقال 10 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الضفة الغربية
إصابة أكثر من 200 شخص بحريق مستودع وقود في تشاد
الخارجية الأسترالية: حكومة نتنياهو تقوّض الجهود الدولية نحو السّلام
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك