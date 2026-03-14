رئيس الوزراء البلجيكي يدعو الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع روسيا

بروكسل-سانا

دعا رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر اليوم السبت، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى منح التكتل تفويضاً للحوار مع موسكو، في ظل تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن دي ويفر قوله: إن الدول الأوروبية “غير قادرة على تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، ولا تستطيع خنقه اقتصادياً من دون دعم الولايات المتحدة”، معتبراً أن “الخيار المتبقي هو التوصل إلى صفقة”.

وأوضح دي ويفر أن غياب تفويض أوروبي للتفاوض مع موسكو سيُبقي أوروبا خارج طاولة المفاوضات، حيث إنه قد تضغط الولايات المتحدة على أوكرانيا للقبول باتفاق “ربما لن يكون مناسباً لأوروبا”، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات دي ويفر في وقت يسعى فيه عدد من القادة الأوروبيين، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى استئناف التواصل مع موسكو، في ظل مخاوف من استبعاد التكتل الأوروبي عند الحديث عن تسوية بشأن الحرب المستمرة منذ 2022 بين روسيا وأوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي فشل الشهر الماضي في التوصل لاتفاق بين أعضائه بشأن الحزمة العشرين من العقوبات على روسيا.

وفرضت بروكسل 19 حزمة عقوبات ضد موسكو بسبب الحرب مع أوكرانيا، شملت قيوداً على التجارة والقطاع المالي والطاقة بما فيها النفط والفحم، إضافة إلى الصناعة والتكنولوجيا والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع الفاخرة والذهب والماس.