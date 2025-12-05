بكين وواشنطن تؤكدان التزامهما بتنفيذ التوافقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون

بكين-سانا

أجرى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ اليوم محادثة عبر الفيديو مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن المحادثات تركزت على تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا الصين والولايات المتحدة خلال لقائهما في بوسان، والمكالمة الهاتفية التي جرت بينهما في 24 تشرين الثاني الماضي، حيث أكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون المشترك ومعالجة الهواجس المتبادلة في المجالات الاقتصادية والتجارية بشكل مناسب.

ونوه الطرفان بنتائج تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأميركية التي عُقدت في كوالالمبور، مشيرين إلى التقدم المحرز في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان عزمهما الاستفادة الكاملة من آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والعمل على توسيع مجالات التعاون، وتقليص نقاط الخلاف، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والمستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وذلك في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي الدولتين.

وكان الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ أعلنا التوصل إلى اتفاقات بشأن مجموعة من القضايا الاقتصادية والتجارية موضع الخلاف، وذلك خلال القمة التي جمعتهما قبل شهرين في كوريا الجنوبية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك”.