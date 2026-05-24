تركيا تدين بشدة الانفجار الذي استهدف قطاراً للركاب جنوب غرب باكستان

مصدر الصورة_الأناضول

أنقرة-سانا

أدانت تركيا، اليوم الأحد، بأشد العبارات، الانفجار الذي استهدف قطار ركاب في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، وأوقع قتلى وجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء التركية “الأناضول” عن وزارة الخارجية قولها في بيان: “ندين هذا الهجوم الشنيع بأشد العبارات، ونتقدم بالتعازي إلى ذويهم، وإلى الشعب الباكستاني”.

وأكدت الوزارة، أن مثل هذه الهجمات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، مجددة تضامن تركيا مع باكستان في مكافحة الإرهاب.

وقُتل وأُصيب عشرات الأشخاص، في وقت سابق اليوم، جراء انفجار استهدف قطاراً مكوكياً يقل عناصر أمن في جنوب غرب باكستان.

