مقتل شخص جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا
قتل شخص جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مساء أمس السبت، قضاء صور في جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن طيران الاحتلال استهدف بغارة جوية ساحة بلدة العباسية في قضاء صور، ما أدى إلى مقتل شخص، كما نفذ غارة أخرى على بلدة قانا أسفرت عن وقوع أضرار مادية كبيرة.
وفي السياق ذاته، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت بلدتي حاريص وفرون في قضاء بنت جبيل، إضافةً إلى غارة طالت منزلاً في خراج بلدة كفرملكي.
وكان ثلاثة أشخاص قتلوا، وأصيب آخرون، أمس، جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم من الإعلان عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوماً إضافية.