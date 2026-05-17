مقتل شخص جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا‏
قتل شخص جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مساء أمس السبت، قضاء ‏صور في جنوب لبنان.‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن طيران الاحتلال استهدف بغارة جوية ساحة ‏بلدة العباسية في قضاء صور، ما أدى إلى مقتل شخص، كما نفذ غارة أخرى على بلدة ‏قانا أسفرت عن وقوع أضرار مادية كبيرة.‏

وفي السياق ذاته، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت بلدتي حاريص ‏وفرون في قضاء بنت جبيل، إضافةً إلى غارة طالت منزلاً في خراج بلدة كفرملكي.‏

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا، وأصيب آخرون، أمس، جراء غارات إسرائيلية ‏استهدفت عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم من الإعلان عن تمديد اتفاق وقف إطلاق ‏النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوماً إضافية.‏

