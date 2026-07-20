ولي العهد السعودي والرئيس اللبناني يبحثان مستجدات المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار

بيروت-سانا‏

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال اتصال هاتفي ‏اليوم الإثنين، آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار.‏

وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان نشرته على موقعها، أن الأمير محمد بن سلمان أكد دعم المملكة للبنان في الظروف ‏الراهنة، وللخيارات التي اعتمدها الرئيس عون، بما يحفظ سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.‏

وجدد ولي العهد السعودي استعداد المملكة لمساعدة لبنان في مختلف المجالات التي يحتاج إليها، وفق الأولويات التي حددتها ‏الحكومة اللبنانية.‏

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بدوره، أعرب الرئيس عون عن تقديره لمواقف السعودية الداعمة للبنان، ولجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في ‏المنطقة.‏

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون استهل، أمس الأحد، زيارته إلى واشنطن بلقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ‏في إطار التحضيرات للمحادثات الموسعة المقررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء.‏