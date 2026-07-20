ولي العهد السعودي والرئيس اللبناني يبحثان مستجدات المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار

بيروت-سانا
بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار.
وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان نشرته على موقعها، أن الأمير محمد بن سلمان أكد دعم المملكة للبنان في الظروف الراهنة، وللخيارات التي اعتمدها الرئيس عون، بما يحفظ سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.
وجدد ولي العهد السعودي استعداد المملكة لمساعدة لبنان في مختلف المجالات التي يحتاج إليها، وفق الأولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية.
بدوره، أعرب الرئيس عون عن تقديره لمواقف السعودية الداعمة للبنان، ولجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون استهل، أمس الأحد، زيارته إلى واشنطن بلقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار التحضيرات للمحادثات الموسعة المقررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء.