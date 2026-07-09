السفارة السورية في بيروت تعلن سماح لبنان للطلبة السوريين بالتقدّم إلى الدورة الخاصة للثانوية

بيروت-سانا

أصدرت سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت بلاغاً إلى الطلبة السوريين المقيمين في لبنان، أوضحت فيه أنها تابعت أوضاعهم التعليمية مع الجهات اللبنانية المختصة، وأن المديرية العامة للتربية أكدت أحقية الطلاب السوريين بالتقدّم إلى امتحانات الدورة الخاصة للشهادة الثانوية العامة اللبنانية بفروعها الأربعة لدورة عام 2026.

ودعت السفارة الطلبة إلى التواصل مع المديرية العامة للتربية على الرقم 01/772050 للاستفسار، معربة عن شكرها لوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وللمدير العام للتربية الدكتور فادي يرق على سرعة الاستجابة والتعاون بما يخدم مصلحة الطلبة السوريين.