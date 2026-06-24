ارتفاع حالات الإصابة بإيبولا في ‏الكونغو الديمقراطية إلى 1094 إصابة



كينشاسا-سانا

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أعلنت الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس /إيبولا/ إلى 1094 ‏حالة في البلاد.



ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الكونغولية قولها في بيان: إن عدد ‏الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 1094 منها 277 حالة وفاة.‏



وأمس الثلاثاء أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الكونغو الديمقراطية سجلت أعلى عدد إصابات بفيروس إيبولا خلال الشهر الأول من أي تفشٍ للفيروس في قارة أفريقيا، في مؤشر على اتساع نطاق الوباء الحالي وسرعة انتشاره.

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ويُعتقد أن الفيروس بدأ بالانتشار قبل أشهر من إعلان ‏السلطات في الكونغو الديمقراطية عن رصد أولى حالات ‏الإصابة رسمياً في الـ 15 من أيار الماضي، ما تسبب ‏بتعريض العديد من الكوادر الطبية لخطر العدوى قبل ‏علمهم بوجود المرض، في وقت يشتكي فيه مسؤولو ‏الصحة من نقص حاد في المعدات الوقائية الأساسية ‏كالقفازات والكمامات‎.‎