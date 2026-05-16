ترامب يعلن القضاء على الرجل الثاني في داعش بعملية مشتركة مع القوات النيجيرية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية، بالتعاون مع القوات النيجيرية، نفّذت عملية نوعية معقدة جرى التخطيط لها بدقة عالية، وأسفرت عن القضاء على أحد أخطر الإرهابيين النشطين في العالم.



وأوضح ترامب عبر منصة “تروث سوشل” اليوم السبت أن أبو بلال المنوكي، الرجل الثاني في تنظيم داعش الإرهابي، كان يعتقد أنه قادر على الاختباء في أفريقيا، إلا أن المعلومات الاستخباراتية التي تابعت تحركاته بشكل مستمر مكّنت القوات المشاركة من تحديد موقعه وتنفيذ العملية بنجاح.



وأشار ترامب إلى أن المنوكي لن يتمكن بعد اليوم من إرهاب شعوب أفريقيا أو المساهمة في التخطيط لعمليات تستهدف الأمريكيين، مشيراً إلى أن القضاء عليه شكّل ضربة كبيرة لقدرات التنظيم على المستوى العالمي.



وتخوض نيجيريا، أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، حرباً ممتدة منذ سبعة عشر عاماً ضد تنظيمات مسلّحة، في مقدمتها جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش المنشق عنها، حيث لا تزال مساحات واسعة من المناطق الريفية خارج السيطرة الكاملة للحكومة، ما يجعل العمليات الأمنية أكثر تعقيداً.



وبحسب بيانات الأمم المتحدة، أدّت أعمال العنف في شمال شرق نيجيريا منذ عام 2009 إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد نحو مليوني مدني، فيما تمدّد النزاع خلال السنوات الأخيرة إلى مناطق في النيجر والكاميرون وتشاد، ما يعكس خطورة التهديد الإقليمي الذي تمثله هذه التنظيمات الإرهابية.

