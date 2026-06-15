صندوق النقد الدولي يرحب بتوصل أمريكا وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما

واشنطن -سانا‏

رحّب صندوق النقد الدولي بتوصل أمريكا وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما ‏محذراً من أن تلاشي تداعيات الحرب على إمدادات الطاقة العالمية سيستغرق وقتاً‎.‎

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا ‏غورغييفا قولها اليوم الإثنين: “كلما جرى احتواء هذه الصدمة في مجال الطاقة ‏بشكل أسرع كان ذلك أفضل، ولا سيما أن إعادة الإنتاج إلى مستواه ستستغرق وقتاً ‏نظراً للأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية في الخليج‎”.‎

وأشارت غورغييفا إلى أن الاقتصاد العالمي يبدو صامداً عموماً، إذ ثمة دينامية ‏قوية في الدولتين اللتين تُعدّان محرّكيه الرئيسيين، وهما الولايات المتحدة ‏والصين إلا أنها حذرت من أن بعض مناطق العالم يعاني ضرراً أكبر جراء ‏ندرة الطاقة والارتفاع الحاد في أسعارها ولا سيما في إفريقيا.‏

ومن المتوقع أن يُحدّث الصندوق ومقره في واشنطن توقعاته الاقتصادية ‏في ال 8 من تموز المقبل‎.‎