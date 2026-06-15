صندوق النقد الدولي يرحب بتوصل أمريكا وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما

واشنطن -سانا
رحّب صندوق النقد الدولي بتوصل أمريكا وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما محذراً من أن تلاشي تداعيات الحرب على إمدادات الطاقة العالمية سيستغرق وقتاً.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قولها اليوم الإثنين: “كلما جرى احتواء هذه الصدمة في مجال الطاقة بشكل أسرع كان ذلك أفضل، ولا سيما أن إعادة الإنتاج إلى مستواه ستستغرق وقتاً نظراً للأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية في الخليج”.
وأشارت غورغييفا إلى أن الاقتصاد العالمي يبدو صامداً عموماً، إذ ثمة دينامية قوية في الدولتين اللتين تُعدّان محرّكيه الرئيسيين، وهما الولايات المتحدة والصين إلا أنها حذرت من أن بعض مناطق العالم يعاني ضرراً أكبر جراء ندرة الطاقة والارتفاع الحاد في أسعارها ولا سيما في إفريقيا.
ومن المتوقع أن يُحدّث الصندوق ومقره في واشنطن توقعاته الاقتصادية في ال 8 من تموز المقبل.