كوبا تبدي استعدادها لدراسة قبول مساعدات أمريكية مع تفاقم أزمة الطاقة

أبدت الحكومة الكوبية استعدادها لبحث مقترح أمريكي يقضي بتقديم مساعدات مالية بقيمة 100 مليون دولار، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة حادة في الطاقة وانقطاعات واسعة للتيار الكهربائي.



ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز قوله عبر منصة “إكس” إن بلاده مستعدة للاستماع إلى تفاصيل المقترح الأمريكي وآليات تنفيذه.



وتشهد كوبا موجة جديدة من انقطاعات الكهرباء شملت مناطق واسعة من البلاد، وسط أزمة وقود حادة ونفاد احتياطات النفط، ما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي، حيث أعلن وزير الطاقة الكوبي فيسنتي دي لا أو ليفي عبر التلفزيون الرسمي نفاد احتياطات النفط الموردة من روسيا، مشيراً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة زاد من الضغط على منظومة الطاقة.



وخرجت احتجاجات محدودة في بعض أحياء العاصمة هافانا للتعبير عن الاستياء من تدهور خدمات الطاقة، في ظل تصاعد معاناة السكان من الانقطاعات المتكررة.



وكانت الولايات المتحدة جددت في وقت سابق اليوم عرضها بتقديم 100 مليون دولار كمساعدات لكوبا، فيما تزيد ‏ضغطها على البلاد للتعاون في ظل معاناتها أزمة اقتصادية، تشمل انقطاعات مطولة للتيار ‏الكهربائي.‏