أمير قطر ورئيس الإمارات يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية

الدوحة-سانا

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولا سيما التطورات الراهنة في المنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

كما استعرض أمير قطر ورئيس الإمارات العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وكانت قطر أدانت في الثامن من الشهر الجاري بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الإمارات العربية المتحدة، وعدّتها انتهاكاً سافراً للسيادة وتهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة.

