وزيرا خارجية السعودية والبحرين يبحثان استمرار الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا

بحث وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، تطورات الأوضاع الإقليمية، واستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون في الخليج العربي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، أن الوزيرين ناقشا في اتصال هاتفي الجهود التي تبذل لحماية الملاحة البحرية في المنطقة، وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر والتشاور والتنسيق المشترك بين البلدين، إزاء القضايا التي يناقشها مجلس الأمن الدولي.

