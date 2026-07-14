مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قطاع غزة واعتقال 20 في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، فيما اعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن قوات الاحتلال قصفت منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة آخرين، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح بعد قصف مسيرة للاحتلال خيمة في محيط أبراج طيبة غرب المدينة، فيما قتل فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها في قصف لطائرات الاحتلال على مخيم القادسية في خان يونس قبل يومين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت امس ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 73,232 قتيلاً و173,686 إصابة.



اعتقال 20 وهدم منزل في الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال قريتي المغير ودير أبو ضعيف شرق جنين وأحياء في قلقيلية وفي قرية جيت شرقها، وحي التعاون في نابلس واعتقلت 20 فلسطينياً، كما داهمت أحياء عدة جنوب الخليل، واحتجزت عشرات الفلسطينيين وحققت معهم ميدانياً قبل أن تطلق سراحهم.

فيما هدمت قوات الاحتلال منزلاً في خربة أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، وشردت قاطنيه، وأقامت حاجزين عسكريين، جنوب وغرب بيت لحم، ومنعت الفلسطينيين

من الدخول لقرية جورة الشمعة جنوباً.

من جهة أخرى اقتحم نحو 100 مستوطن بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت، واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما خرّبوا بيوتاً بلاستيكية في بلدة بورين جنوب نابلس.

وقتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال واعتقل ثلاثة آخرون أمس الإثنين في الضفة الغربية، فيما أصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مناطق وسط القطاع.