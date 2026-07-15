رئيس وزراء ماليزيا: سنرحل أي إسرائيلي يُضبط داخل البلاد

كوالالمبور-سانا

أكّد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن بلاده سترحّل أي إسرائيلي يُضبط داخل أراضيها وعزا ذلك إلى عدم اعتراف ماليزيا بإسرائيل.



ونقلت وكالة الأنباء الماليزية “برناما” عن إبراهيم قوله اليوم الأربعاء: إن “جميع الأجهزة الأمنية تجري تحقيقاً شاملاً بشأن ادعاءات تحدثت عن وجود إسرائيليين في ماليزيا”.



وأضاف إبراهيم: إن “بلاده تجري تحقيقاً، ولن تسمح بذلك”، مشيراً إلى أنه “إذا وُجد إسرائيليون داخل البلاد، فسيتم ترحيلهم فوراً”.



وجاءت تصريحات إبراهيم عقب انتشار تقارير إعلامية تحدثت عن رصد إسرائيليين يستخدمون وثائق تثبت حملهم جنسيات مزدوجة في ولاية جوهور، وسط توجيهات حكومية لإجراء تحقيقات بالحادثة.