قطر تجدد إدانتها للاعتداءات الإيرانية على الكويت وتحذر من استهداف البنى التحتية

الدوحة-سانا

جددت قطر إدانتها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المنشآت الحيوية في الكويت، محذرةً من مغبة استهداف البنية التحتية المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، مع وزير خارجية الكويت جراح جابر الأحمد الصباح، في الدوحة اليوم الأحد، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.

وشدد وزير الخارجية القطري على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة واستقرار المنطقة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وسبل حل الخلافات بالوسائل السلمية.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، تواصل طهران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، بينها قطر والكويت، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية.