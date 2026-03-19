الرئيسان الإماراتي والأمريكي يبحثان تداعيات الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

أبوظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هاتفياً اليوم الخميس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر للتداعيات الخطيرة الناجمة عن الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتواصلة ضد الإمارات والدول الشقيقة في المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية.

وأكد الرئيسان خلال مباحثاتهما أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على دول المنطقة تمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقوانين الدولية.

من جهته أدان ترامب الاعتداءات الإيرانية مؤكداً تضامن الولايات المتحدة مع دولة الإمارات ودول المنطقة ودعمها الكامل لها في دفاعها عن أراضيها واستقرارها وأمنها.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الامارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.