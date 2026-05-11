الاتحاد الأوروبي يقترب من اتفاق لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين

بروكسل-سانا



أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الإثنين، أن دول التكتل باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق سياسي لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين في الضفة الغربية.



ونقلت فرانس برس عن كالاس قولها قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: “أتوقع التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن العقوبات على المستوطنين العنيفين، وآمل أن يتم ذلك قريباً”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لا تزال قيد التوافق بين الدول الأعضاء.



ومن المتوقع أن تشمل العقوبات المقترحة تجميد أصول عدد من المستوطنين المتطرفين داخل دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حظر دخولهم إلى أراضيه.



وتشهد الضفة الغربية تصعيداً متواصلاً من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وسط تزايد عمليات الاقتحام والاعتقال والاعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.