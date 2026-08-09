إصابة 6 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على بلدة جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب ستة فلسطينيين بجروح اليوم السبت جراء اعتداءات شنها مستوطنون إسرائيليون على سكان بلدة وادي الرخيم جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا البلدة وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة أحدهم بالرصاص، فيما اعتدى المستوطنون بالضرب على السكان، ما أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين آخرين بجروح ورضوض، بينهم نساء.

وكان مستوطنون إسرائيليون اعتدوا أول من أمس بالضرب على سكان قرية خربة الطوبا في مسافر يطا بتلال جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابة ستة منهم، بينهم امرأة وطفلان، بجروح ورضوض.