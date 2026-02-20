اختفاء مروحية تقل 3 أشخاص في الشرق الأقصى الروسي

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، عن اختفاء مروحية من طراز “روبنسون” تقل 3 أشخاص في مقاطعة آمور في الشرق الأقصى الروسي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن السلطات الروسية قولها: إن “المروحية أقلعت من موقع لقطع الأشجار على بعد 130 كيلومتراً عن قرية أمارانكا، متجهة إلى قرية رومني، قبل أن ينقطع الاتصال بها”.

وحسب مركز الدفاع المدني والسلامة من الحرائق في مقاطعة آمور، فإن المروحية تابعة لإحدى شركات قطع الأشجار.

وأوضحت حكومة مقاطعة آمور في بيان لها:”أن المروحية المفقودة كان على متنها طيار وراكبان”.

ويضم فريق البحث والإنقاذ الذي انطلق من مدينة بلاغوفيشتشينسك للبحث عن المروحية، 36 شخصاً و12 قطعة من المعدات، بما فيها 3 سيارات ثلج آلية وطائرة مسيرة.