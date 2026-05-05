قطر تعرب عن تضامنها مع الإمارات في وجه الاعتداءات الإيرانية

الدوحة-سانا

أدانت قطر بشدة الاعتداءات الإيرانية على الإمارات، وأكدت تضامنها الكامل معها في جهودها للدفاع عن أمنها واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالاً برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب فيها عن إدانة بلاده الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكداً تضامن قطر الكامل معها، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدورها أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً سافراً لسيادة الإمارات، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة.

وكان 3 أشخاص أصيبوا بجروح، أمس الإثنين جراء هجوم بطائرة مسيرة إيرانية، استهدف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية في الإمارات، في حين تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة “أدنوك” يوم الأحد للإصابة بمقذوفات شمال الفجيرة.