البحرين وبريطانيا يبحثان تداعيات إغلاق إيران مضيق هرمز على الملاحة البحرية

المنامة-سانا

بحث وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الإثنين، في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية البريطانية ايفيت كوبر، مستجدات الأوضاع الاقليمية، وتداعيات إغلاق إيران مضيق هرمز، على الملاحة البحرية والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أن الجانبين بحثا خلال الاتصال، ضرورة دعم جهود تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي إزاء حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشددين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك خلال عضوية البلدين في المجلس.

وتتجه التطورات في مضيق هرمز نحو مرحلة شديدة الحساسية مع تصاعد الإجراءات الإيرانية المرتبطة بالملاحة البحرية، بالتوازي مع استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.