الدفاع الألمانية: الولايات المتحدة لم تلغ بعد خطة نشر الأسلحة في البلاد

برلين-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة لم تلغ بعد بشكل نهائي خطة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن لنقل كتيبة مزودة بصواريخ توماهوك بعيدة المدى إلى ألمانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الوزارة قوله: “لا نتحدث عن إلغاء نهائي”، مضيفاً: إن خطة نشر الأسلحة بالبلاد لم تتغير بعد وربما تظل سارية”.

وفي حال إلغاء الخطة، أشار المتحدث إلى أن بعض الدول الأوروبية وضعت خططاً بديلة لشراء أنظمة أسلحة جديدة لسد أي فجوة في القدرات الدفاعية.

يشار إلى البنتاغون أعلن يوم الجمعة الماضي، أن وزير الحرب بيت هيغسيث أمر بسحب نحو 5 آلاف جندي من ألمانيا خلال عام، وهو ما يمثل قرابة 15% من القوات الأمريكية المتمركزة فيها، وذلك بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق بسحب قواته من ألمانيا الحليفة في الناتو.