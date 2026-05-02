هيئة بحرية: اقتراب زورق من ناقلة قبالة سواحل اليمن

دبي-سانا

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت، بأن ناقلة بضائع سائبة أبلغت عن اقتراب زورق صغير برفقة سفينة صيد منها، اليوم، قبالة سواحل اليمن.

ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة قولها: إن الحادثة وقعت على بعد نحو 84 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء المكلا على الساحل الجنوبي لليمن، دون ورود معلومات إضافية عن طبيعة الاقتراب أو وقوع أضرار.

وتأتي هذه الحادثة في ظل توترات أمنية مستمرة في المياه الإقليمية القريبة من اليمن، حيث شهدت طرق الملاحة في بحر العرب وخليج عدن على مدى السنتين الأخيرتين حوادث متكررة مشابهة، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق عملية “أسبيدس” العسكرية البحرية منذ شباط 2024، بقيادة إيطاليا، لحماية السفن من الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي في اليمن.

يشار إلى أن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “يو كاي إم تي أو” أعلنت في الخامس والعشرين من نيسان الماضي اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل الصومال.