الدفاعات الأردنية تسقط 79 صاروخاً ومسيّرة إيرانية خلال أسبوع من التصعيد

عمّان-سانا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم السبت أن سلاح الجو الملكي تمكن خلال الأسبوع الثاني من الحرب من اعتراض 79 صاروخاً وطائرة مسيّرة أطلقتها إيران باتجاه الأراضي الأردنية.

وقالت مديرية الإعلام العسكري في بيان اليوم السبت على موقعها الرسمي: إن 85 صاروخاً ومسيّرة أُطلقت مباشرة من إيران نحو الأردن مستهدفة مواقع حيوية، موضحة أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط معظمها، بينما اخترقت خمس مسيّرات وصاروخ واحد الدفاعات وسقطت داخل البلاد.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني أن الأجهزة المختصة تلقت 93 بلاغاً تتعلق بسقوط أجسام وشظايا في مختلف المحافظات، مشيراً إلى تسجيل تسع إصابات نتيجة الأحداث الأسبوع الماضي.

وشددت القوات المسلحة الأردنية في بيانها على استمرارها في أداء واجبها بالدفاع عن الوطن وحماية أمنه، وتسخير كل إمكاناتها للحفاظ على سلامة المواطنين.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية والإقليمية، ما تسبب بوقوع ضحايا وأضرار مادية في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية.

