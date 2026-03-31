الإمارات تدين المخطط الإرهابي في البحرين وتؤكد تضامنها الكامل معها

أبوظبي-سانا

أدانت الإمارات بشدّة، اليوم الثلاثاء، المخطط الإرهابي الذي تم إحباطه في مملكة البحرين ، والذي شمل ضبط خلية مرتبطة بمليشيا حزب الله اللبناني.

وذكرت وكالة “وام” للأنباء، أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أعرب عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخطط الإرهابي الذي تم إحباطه في مملكة البحرين الشقيقة، والذي شمل ضبط خلية مرتبطة بميليشيا حزب الله اللبناني المحظور، وكانت تسعى للتخابر مع عناصر إرهابية في الخارج، بما يهدد أمن وسلامة المملكة.

وأعرب وزير خارجية الإمارات عن تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية التي نجحت في إحباط هذا المخطط والكشف عن عناصره.

وشدّد على أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات، مؤكداً على دعم بلاده لكل الإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وحماية مكتسباتها الوطنية.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية، أعلنت أمس عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، إثر قيامهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لميلشيات حزب الله، و التنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معها بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وتعريض أمنها للخطر.