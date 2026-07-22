وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً مع نظيريه الإيطالي والإسباني أمن الملاحة البحرية

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في اتصالين هاتفيين، اليوم الثلاثاء، مع نظيريه الإيطالي أنتونيو تاجاني والإسباني خوسيه مانويل ألباريس، التطورات في المنطقة وأمن الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في منشور على منصة إكس، أنه جرى خلال الاتصالين إدانة واستنكار الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي واستهدف المنطقة الجنوبية في السعودية.

كما جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن وحرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، ورفض أي أعمال أو ممارسات من شأنها تهديد أمن الملاحة وسلامتها فيهما.

وكانت ميليشيا الحوثي صعّدت، أمس الإثنين، تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ما سمته “حظر الملاحة البحرية على السعودية”.