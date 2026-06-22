نائب الرئيس الأمريكي: أحرزنا تقدماً في المحادثات مع إيران

7NDHBGP545JBNE4IXA7GTMWKCU نائب الرئيس الأمريكي: أحرزنا تقدماً في المحادثات مع إيران
نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس-رويترز

زوريخ-سانا

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس اليوم الإثنين، أن تقدماً أحرز في المحادثات مع إيران في سويسرا، مشيراً إلى موافقة طهران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد، مع احتمال بدء مناقشات بشأن آليات التفتيش خلال هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة رويترز عن فانس قوله: إن المحادثات الفنية بين الجانبين ستتواصل خلال الأيام والأسابيع المقبلة، معتبراً أنه تم إرساء “أساس متين” للتوصل إلى اتفاق نهائي ناجح.

وفيما يتعلق بالأصول الإيرانية، قال فانس: إن واشنطن تسعى لوضع آلية تضمن استخدام الأموال بما يخدم الشعب الإيراني، ولا يتم توجيهها نحو “تمويل الإرهاب”.

وفي ملف آخر، أشار فانس إلى أن الملف اللبناني لا يزال قيد النقاش، وأن العمل بشأنه “جارٍ” وسيكون موضع متابعة مستمرة خلال المحادثات.

وكانت قطر وباكستان أكدتا في بيان مشترك في وقت سابق اليوم، تحقيق نتائج إيجابية وبناءة تمهد للوصول إلى اتفاق نهائي في ختام أعمال الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة لوسيرن.

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