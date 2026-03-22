اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال تتصاعد بالضفة… إصابات وإحراق ممتلكات واعتقالات

القدس المحتلة-سانا

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية فجر اليوم الأحد تصعيداً في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن إصابات بين الفلسطينيين وإحراق ممتلكات واعتقالات في عدد من المدن والبلدات.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أنه أصيب ثلاثة فلسطينيين في قرية جالود جنوب شرق نابلس، جراء اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب، فيما أُحرقت أربع مركبات ومقر المجلس القروي خلال هجوم نفذته مجموعات من المستوطنين على القرية.

وفي غرب سلفيت، أصيب ثلاثة فلسطينيين بعد تعرض مركبتهم للرشق بالحجارة من قبل مستوطنين أثناء مرورهم على طريق يصل مدينة سلفيت ببلدة بروقين.

كما هاجم مستوطنون المنازل في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، واعتدوا على أحد المواطنين بالضرب ما أدى إلى إصابته.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال طفلين خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصاعد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون وقوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وسط إدانات محلية ودعوات لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات.