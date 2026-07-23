الاتحاد الأوروبي يندد بهجوم الحوثيين على ناقلة نفط في البحر الأحمر

بروكسل-سانا



ندد الاتحاد الأوروبي بالهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، معتبراً أنه يمثل تصعيداً جديداً يهدد أمن الملاحة الدولية ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.



ودعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان اليوم الخميس، ميليشيا الحوثيين إلى “الكف عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر”، مؤكدة أن “الهجوم على ناقلة نفط أمر غير مقبول وغير قانوني، ويؤجج الوضع المتوتر أصلاً في المنطقة”.



ويأتي الموقف الأوروبي في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، ما أثار مخاوف دولية بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، ودفع عدداً من الدول إلى تعزيز إجراءات حماية الملاحة وضمان استمرار تدفق التجارة وإمدادات الطاقة.



وكانت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض السفينة التجارية “إنسيليا” لاستهداف مباشر أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، مؤكدة سلامة جميع أفراد الطاقم وعدم تسجيل إصابات.