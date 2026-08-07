سبيس إكس تطلق ثلاثة أقمار لتعزيز الاتصال المباشر بالهواتف الذكية

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «سبيس إكس» صاروخاً من طراز «فالكون 9» يحمل ثلاثة أقمار صناعية من طراز «بلو بيرد» التابع لشركة «إيه إس تي سبيس موبايل»، والمخصصة لتوفير خدمات الاتصال المباشر بالهواتف الذكية، من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكر موقع «سبيس» المتخصص بأخبار الفضاء أمس الخميس، أن الإطلاق يسهم في توسيع كوكبة «بلو بيرد» في المدار الأرضي المنخفض، تمهيداً لتوفير خدمات الإنترنت والاتصالات مباشرة إلى الهواتف الذكية العادية دون الحاجة إلى إجراء تعديلات عليها.

وبهذا الإطلاق، ارتفع عدد أقمار «بلو بيرد» التي وضعتها الشركة في المدار إلى 13 قمراً، في خطوة تهدف إلى الاقتراب من تشغيل الكوكبة بكامل طاقتها وتوفير خدمات النطاق العريض الخلوي الفضائي.

وكانت الشركة أطلقت في وقت سابق أقمار «بلو بيرد» 6 و8 و9 و10، فيما فُقد القمر «بلو بيرد 7» بعد وقت قصير من إطلاقه في نيسان الماضي إثر مشكلة مرتبطة بصاروخ «نيو غلين» التابع لشركة «بلو أوريجين».