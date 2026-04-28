وزير الخزانة الأمريكي يحذر الجهات المتعاملة مع شركات الطيران الإيرانية من خطر العقوبات

واشنطن-سانا

حذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي جهة تتعامل تجارياً مع شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات، وذلك مع استئناف الرحلات التجارية من طهران.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن بيسنت قوله في بيان: إن “التعامل التجاري مع شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات يعرض الشركات لخطر العقوبات الأمريكية”، داعياً حكومات الدول إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تقديم الشركات الخاضعة لسلطتها القضائية أي خدمات لتلك الطائرات، بما في ذلك تزويدها بالوقود وخدمات التموين ورسوم الهبوط أو الصيانة.

وأضاف بيسنت: إن وزارة الخزانة الأمريكية “ستمضي في ممارسة أقصى الضغوط على إيران، ولن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد أي أطراف ثالثة تسهّل أو تجري أعمالاً تجارية مع كيانات إيرانية”.

وأشار إلى أن “الحصار البحري المفروض على إيران يضع قطاعها النفطي في خطر”، محذراً من أن “الضخ سيتوقف قريباً، وبعدها ستشهد إيران نقصاً في البنزين”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الشهر الماضي تعزيز عقوباتها على قطاع النفط الإيراني، مستهدفة 20 شخصاً وكياناً مرتبطين بشبكة قطب النفط محمد حسين شمخاني.

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق من نيسان الجاري تجميد أصول رقمية بقيمة 344 مليون دولار، قالت: إنها مرتبطة بإيران، في إطار تشديد العقوبات المالية.