موسكو تحذر من تهديدات تحيط بمحطة بوشهر النووية في إيران

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن محطة “بوشهر” النووية في إيران باتت تواجه تهديدات جدية، جراء اقتراب العمليات العسكرية والانفجارات من محيطها، مطالبة بضرورة ضمان أمن وسلامة المنشأة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: “إن محطة بوشهر النووية مهددة، وموسكو تطالب عبر قنوات مختلفة بضمان سلامة هذه المنشأة الحيوية”، مشيرة إلى أن التهديد يتزايد مع تصاعد حدة الصراع العسكري القائم.

وأوضحت زاخاروفا أنه وفقاً لتقديرات الخبراء النوويين الروس، فإن التهديد حقيقي وقائم، حيث سُمع دوي انفجارات على بعد كيلومترات قليلة من خطوط الدفاع عن المحطة.

وذكّرت زاخاروفا بدعوة الرئيس التنفيذي لشركة “روساتوم” أليكسي ليخاتشوف، والتي طالب فيها الأطراف المعنية بوضع سلامة المنشأة النووية كأولوية قصوى لتجنب أي مخاطر كارثية.

وكان ليخاتشوف أشار في تصريحات أمس الثلاثاء، نقلتها وكالة “إنترفاكس” إلى أن الكوادر العاملة في المحطة، والذين يتجاوز عددهم 600 عامل، بدؤوا بمغادرة الأراضي الإيرانية جراء الأوضاع الراهنة.

وتستمر الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ السبت الماضي، بينما تصعّد طهران وتيرة هجماتها على دول عربية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.