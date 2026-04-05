الناتو: شراكتنا مع دول الخليج تهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي

الكويت-سانا

أكد حلف شمال الأطلسي “الناتو” أن الهدف الأساسي من الشراكة طويلة الأمد مع دول الخليج، يتمثل في دعم الاستقرار الإقليمي الذي يمتد أثره أيضاً إلى الأمن الأوروبي – الأطلسي.

وشدد الممثل الخاص للأمين العام للحلف لمنطقة الجوار الجنوبي خافيير كولومينا، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، على أن الأزمة الحالية في المنطقة تؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف، موضحاً أن تطوير آليات التنسيق والاستفادة من المنصات القائمة مثل المركز الإقليمي للحلف في دولة الكويت، يمكن أن يسهم في دعم الاستقرار، وخفض التصعيد، وتعزيز الأمن الإقليمي.

ولفت كولومينا إلى أن استضافة دولة الكويت للمركز الإقليمي للحلف تجسد دورها الريادي في تعزيز الشراكة مع “الناتو”، ودول الخليج في مجال الأمن والاستقرار.

وبيّن الممثل الخاص للحلف أن الاجتماعات الأخيرة مع دولة الكويت وباقي الشركاء الخليجيين، ركزت على تكثيف الحوار، وتعزيز مجالات التعاون العملي، بما يشمل الأمن البحري، ومواجهة الطائرات المسيرة، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن الكويت والحلف يواصلان المشاورات السياسية المنتظمة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما تلك المرتبطة بأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وحلت في الأول من نيسان الجاري الذكرى الـ 22 لإعلان الولايات المتحدة دولةَ الكويت حليفاً استراتيجياً من خارج “الناتو”، إلى جانب دولتين خليجيتين اكتسبتا صفة حليف استراتيجي للولايات المتحدة من خارج الحلف، هما البحرين وقطر.