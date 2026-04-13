الصين: وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران هش للغاية

CIRUCMNYZVIDLLPBNZB7I3TLFM الصين: وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران هش للغاية

بكين-سانا

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الإثنين: ‌إن وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران “هش للغاية”، وحث المجتمع الدولي على “التصدي بشكل حازم ⁠لأي إجراءات تقوض وقف إطلاق النار أو تزيد من تصعيد المواجهة”.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية الصينية قولها: إن وانغ أدلى بهذه التعليقات خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد ‌إسحق ⁠دار.

وأكد وانغ أن الأولوية تتمثل في منع تجدد الأعمال القتالية، و”الحفاظ على زخم ⁠وقف إطلاق النار الذي تحقق بشق الأنفس”.

يشار إلى أن الصين حذرت في وقت سابق من أن يؤدي فشل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان إلى اندلاع الحرب مجدداً في الشرق الأوسط، داعيةً الأطراف المعنية إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، ومواصلة الحوار عبر القنوات السياسية والدبلوماسية.

