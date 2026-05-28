الصين تطالب الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماته تجاه التجارة الحرة

بكين-سانا

طالبت الصين الاتحاد الأوروبي بوضع علاقاته التجارية مع بكين في سياقها الصحيح، والوفاء الكامل بالتزاماته تجاه منظومة التجارة الحرة، محذرة من مغبة تبني سياسات حمائية تضر بالاقتصاد العالمي.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي: “إن التجارة الدولية هي علاقة تبادلية بطبيعتها ولا وجود لما يسمى بالتجارة القسرية”، مشددة على أن العلاقات الاقتصادية بين الصين والتكتل الأوروبي مربحة للجانبين.

ونفت المتحدثة الصينية سعي بلادها لتحقيق فائض تجاري، موضحة أن الحديث عن اختلال التوازن ينجم عن التركيز الأحادي على تجارة السلع مع إغفال تجارة الخدمات وعوائد الاستثمارات، أو التركيز على الواردات من الصين دون النظر إلى الصادرات المتوجهة إليها.

ووصفت المتحدثة الصينية المصطلحات التي يروج لها الغرب اليوم، مثل “إزالة المخاطر ” و”خفض الاعتماد”، بأنها مجرد مسميات ومصطلحات التفافية لممارسة الحمائية، مؤكدة أن هذه السياسات ستؤدي في النهاية إلى الإضرار بمصالح المستهلكين الأوروبيين، ورفع تكاليف الشركات، وإضعاف القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية على المدى البعيد.

وختمت ماو بالتأكيد على أن بكين تتابع من كثب تحركات الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وأنها ستتخذ جميع التدابير والتدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

وبحسب بيانات “يوروستات”، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الصين نحو 559 مليار يورو في 2025، مقابل صادرات أوروبية إلى الصين بنحو 199 مليار يورو، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 360 مليار يورو.