الصين تطالب الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماته تجاه التجارة الحرة

1d0bc20f 3ba3 4257 a392 c456affbbf39 الصين تطالب الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماته تجاه التجارة الحرة

بكين-سانا

طالبت الصين الاتحاد الأوروبي بوضع علاقاته التجارية مع بكين في سياقها الصحيح، والوفاء الكامل بالتزاماته تجاه منظومة التجارة الحرة، محذرة من مغبة تبني سياسات حمائية تضر بالاقتصاد العالمي.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي: “إن التجارة الدولية هي علاقة تبادلية بطبيعتها ولا وجود لما يسمى بالتجارة القسرية”، مشددة على أن العلاقات الاقتصادية بين الصين والتكتل الأوروبي مربحة للجانبين.

ونفت المتحدثة الصينية سعي بلادها لتحقيق فائض تجاري، موضحة أن الحديث عن اختلال التوازن ينجم عن التركيز الأحادي على تجارة السلع مع إغفال تجارة الخدمات وعوائد الاستثمارات، أو التركيز على الواردات من الصين دون النظر إلى الصادرات المتوجهة إليها.

ووصفت المتحدثة الصينية المصطلحات التي يروج لها الغرب اليوم، مثل “إزالة المخاطر ” و”خفض الاعتماد”، بأنها مجرد مسميات ومصطلحات التفافية لممارسة الحمائية، مؤكدة أن هذه السياسات ستؤدي في النهاية إلى الإضرار بمصالح المستهلكين الأوروبيين، ورفع تكاليف الشركات، وإضعاف القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية على المدى البعيد.

وختمت ماو بالتأكيد على أن بكين تتابع من كثب تحركات الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وأنها ستتخذ جميع التدابير والتدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

وبحسب بيانات “يوروستات”، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الصين نحو 559 مليار يورو في 2025، مقابل صادرات أوروبية إلى الصين بنحو 199 مليار يورو، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 360 مليار يورو.

لأول مرة… هولندا تدرج إسرائيل ضمن الدول التي تشكل تهديداً
تعليق بعض عمليات شحن النفط في ميناء الفجيرة بعد هجوم بطائرة مسيّرة
الكويت تحبط مخططاً إرهابياً جديداً وتضبط شبكة مرتبطة بميليشيا حزب الله تستهدف أمن الدولة
الرئيسان الروسي والصيني يؤكدان متانة العلاقات بين بلديهما
العثور على بقايا أقدم طائر في العالم بالصين تعود إلى 172 مليون عام
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك