سوريا تشارك في المؤتمر العربي الأربعين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بتونس

تونس-سانا
تشارك سوريا في أعمال المؤتمر العربي الأربعين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بهدف تعزيز التعاون الأمني العربي في مواجهة المخدرات ومكافحة شبكات تهريبها.
ومثّل سوريا في المؤتمر مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، الذي شارك أيضاً في الاجتماعات التحضيرية المتمثلة باجتماع فريق العمل للتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات، واجتماع نقاط اتصال المرصد العربي الموحد، بهدف استعراض التجارب وتوحيد الخطط الأمنية لتقويض شبكات التهريب.
ويشارك في المؤتمر الذي انطلق أمس الأربعاء وينهي أعماله اليوم، ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون، ومشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ومركز حماية الدولي.
ويناقش المؤتمر جملة من القضايا المرتبطة بتطوير منظومة العمل العربي المشترك في مكافحة المخدرات، وفي مقدمتها إنشاء مرصد عربي للمخدرات، والتحديات والتهديدات الناشئة عن المخدرات التصنيعية، والمستجدات الدولية في هذا المجال، بما يشمل مراكز الإنتاج وأنماط الاستهلاك وأساليب التهريب وطرق المكافحة والتصدي، وانعكاساتها على المنطقة العربية، فضلاً عن استعراض نتائج اللقاءات العربية والدولية المعنية بمكافحة المخدرات خلال عامي 2025 و2026م.