سوريا تشارك في المؤتمر العربي الأربعين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بتونس

تونس-سانا‏

تشارك سوريا في أعمال المؤتمر العربي الأربعين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، ‏الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بهدف ‏تعزيز التعاون الأمني العربي في مواجهة المخدرات ومكافحة شبكات تهريبها.‏

ومثّل سوريا في المؤتمر مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، الذي شارك ‏أيضاً في الاجتماعات التحضيرية المتمثلة باجتماع فريق العمل للتبادل الفوري ‏للمعلومات بشأن المخدرات، واجتماع نقاط اتصال المرصد العربي الموحد، بهدف ‏استعراض التجارب وتوحيد الخطط الأمنية لتقويض شبكات التهريب.‏

ويشارك في المؤتمر الذي انطلق أمس الأربعاء وينهي أعماله اليوم، ممثلون عن وزارات ‏الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، ومركز المعلومات الجنائية ‏لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة ‏الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد ‏الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون، ومشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة ‏المنظمة والإرهاب ومركز حماية الدولي.‏

ويناقش المؤتمر جملة من القضايا المرتبطة بتطوير منظومة العمل العربي المشترك ‏في مكافحة المخدرات، وفي مقدمتها إنشاء مرصد عربي للمخدرات، والتحديات ‏والتهديدات الناشئة عن المخدرات التصنيعية، والمستجدات الدولية في هذا المجال، بما ‏يشمل مراكز الإنتاج وأنماط الاستهلاك وأساليب التهريب وطرق المكافحة والتصدي، ‏وانعكاساتها على المنطقة العربية، فضلاً عن استعراض نتائج اللقاءات العربية والدولية ‏المعنية بمكافحة المخدرات خلال عامي 2025 و2026م.‏