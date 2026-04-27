سلطان عُمان وملك البحرين يبحثان تطورات المنطقة وجهود احتواء التصعيد

مسقط-سانا

بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، الحرب في الشرق الأوسط، والمساعي المبذولة لإنهائها، وسبل تأمين الملاحة البحرية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لحماية مصالح الدول وضمان سلامة الشعوب، وإنهاء الخلافات بالطرق الدبلوماسية السلمية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، بما يكفل احترام سيادة الدول، وترسيخ الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

وكان سلطان عُمان هيثم بن طارق وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحثا في قصر البركة بالعاصمة مسقط في الـ16 من الشهر الجاري، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها.