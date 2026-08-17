أسهم أوروبا ترتفع مع صعود أسعار الذهب

لندن-سانا
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، مدعومة بمكاسب أسهم قطاع الموارد الأساسية، وذلك مع صعود أسعار الذهب، نتيجة تراجع أسعار الدولار.
وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.2 بالمئة إلى 659.30 نقطة، كما ارتفع قطاع الموارد الأساسية 1.4 بالمئة، مع صعود أسهم شركات أنتوفاجاستا وهوشيلد للتعدين وجلينكور بما تراوح بين 2.2 بالمئة و2.7 بالمئة.
في حين دعمت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ زاد قطاع الموارد الأساسية 1.1 بالمئة.
وكسب قطاع الطاقة 0.3 بالمئة مستفيداً من صعود أسعار النفط الخام، بينما كان قطاع الأغذية والمشروبات الأسوأ أداء، إذ تراجع 0.7 بالمئة.
وتواصل الأسواق متابعة تأثير التطورات الجيوسياسية في إمدادات الطاقة، في ظل استمرار المخاوف من اضطراب تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً في ظل تعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، جراء هجمات ميليشيا الحوثي، ما أدى إلى خنق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز وتعطيل حركة الشحن في اثنين من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.