أسهم أوروبا ترتفع مع صعود أسعار الذهب

لندن-سانا‏

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، مدعومة بمكاسب أسهم قطاع الموارد الأساسية، ‏وذلك مع صعود أسعار الذهب، نتيجة تراجع ‌أسعار الدولار.‏

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وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع ⁠0.2 بالمئة إلى ‌‏659.30 نقطة، كما ارتفع قطاع الموارد الأساسية 1.4 بالمئة، مع صعود أسهم شركات ‏أنتوفاجاستا وهوشيلد للتعدين وجلينكور بما تراوح بين 2.2 بالمئة و2.7 بالمئة.‏

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في حين دعمت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ زاد قطاع الموارد الأساسية 1.1 بالمئة.‏

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وكسب قطاع الطاقة 0.3 بالمئة مستفيداً من صعود أسعار ⁠النفط الخام، بينما كان قطاع ‏الأغذية والمشروبات الأسوأ أداء، إذ تراجع 0.7 بالمئة.‏

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وتواصل الأسواق متابعة تأثير التطورات الجيوسياسية في إمدادات الطاقة، ‏في ظل ‏استمرار المخاوف من اضطراب تدفقات النفط من منطقة الشرق ‏الأوسط، وخصوصاً في ‏ظل تعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر قبالة ‏سواحل اليمن، جراء هجمات ميليشيا ‏الحوثي، ما أدى إلى خنق إمدادات ‏النفط عبر مضيق هرمز وتعطيل ‏حركة الشحن في ‏اثنين من أهم الممرات ‏الحيوية للطاقة في العالم‎.‎