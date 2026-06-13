إصابة ناقلة بمقذوف مجهول قبالة سواحل عُمان

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ‏اليوم السبت، عن تعرض ناقلة لإصابة بمقذوف ‏مجهول في الجانب الأيسر ‏من مقدّمتها، وذلك ‏قبالة سواحل سلطنة عُمان‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة قولها: إن الحادثة ‏وقعت على بُعد ستة أميال بحرية شرق سواحل ‏عُمان، مشيرةً إلى أن أفراد ‏الطاقم بخير، ولم يُسجَّل ‏أي أثر بيئي جرّاء الإصابة‎.‎

وأضافت الهيئة: إن الناقلة واصلت إبحارها باتجاه ‏ميناء التوقف التالي المقرر في مسارها، دون ‏الإبلاغ عن توقف ‏اضطراري أو أضرار تشغيلية‎.‎

ولم تُفصح الهيئة حتى الآن عن هوية الناقلة أو ‏جنسيتها أو طبيعة حمولتها، فيما لم يُعلَن عن أي ‏جهة تبنّت المسؤولية عن ‏الحادثة‎.‎

وتأتي هذه الواقعة في سياق توترات متصاعدة ‏تشهدها المياه الإقليمية في بحر العرب وخليج ‏عُمان منذ اندلاع الحرب في ‏الشرق الأوسط في ‌الـ28 شباط الماضي، حيث أفادت الهيئة أول أمس ‏الخميس أن حريقاً اندلع في غرفة محركات ناقلة ‏نفط ‏بالقرب من مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة ‏عمان، من دون الكشف عن سببه‎.‎