إصابة ناقلة بمقذوف مجهول قبالة سواحل عُمان

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت، عن تعرض ناقلة لإصابة بمقذوف مجهول في الجانب الأيسر من مقدّمتها، وذلك قبالة سواحل سلطنة عُمان.
ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة قولها: إن الحادثة وقعت على بُعد ستة أميال بحرية شرق سواحل عُمان، مشيرةً إلى أن أفراد الطاقم بخير، ولم يُسجَّل أي أثر بيئي جرّاء الإصابة.
وأضافت الهيئة: إن الناقلة واصلت إبحارها باتجاه ميناء التوقف التالي المقرر في مسارها، دون الإبلاغ عن توقف اضطراري أو أضرار تشغيلية.
ولم تُفصح الهيئة حتى الآن عن هوية الناقلة أو جنسيتها أو طبيعة حمولتها، فيما لم يُعلَن عن أي جهة تبنّت المسؤولية عن الحادثة.
وتأتي هذه الواقعة في سياق توترات متصاعدة تشهدها المياه الإقليمية في بحر العرب وخليج عُمان منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في الـ28 شباط الماضي، حيث أفادت الهيئة أول أمس الخميس أن حريقاً اندلع في غرفة محركات ناقلة نفط بالقرب من مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان، من دون الكشف عن سببه.