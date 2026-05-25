سلطان عمان وأمير قطر يؤكدان ضرورة التوصل لاتفاق نهائي للحرب في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، أبرز تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على أهمية التوصل إلى حل للحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.



ونوه السلطان بن طارق بالدور الذي تضطلع به قطر في الأزمة الحالية، وما تبذله من مساعٍ لدعم الحوار وتهيئة الظروف للتوصل إلى حلول سلمية.



وكان سلطان عُمان وأمير قطر بحثا في قصر البركة بالعاصمة مسقط منتصف نيسان الماضي، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على أمن واستقرار الدول وسلامة شعوبها ومصالحها الاقتصادية، وأكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي للحرب، وحل الأزمة من جذورها، مع تكثيف الجهود الدولية لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة.

